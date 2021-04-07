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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe açıklaması: Beni ikna edemez, hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksilir

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    Spor
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili olarak Fenerbahçe'nin yüz yüze tartışma talebine cevap verdi. Cengiz, "Ali Bey beni ikna edemez, hatta korkarım şu andaki bir şampiyonlukları eksilir" dedi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında çarpıcı spor gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Cengiz, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili olarak Fenerbahçe ile süren tartışmaya da değindi.

    "Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Herkes görsün dedik ama onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar da bir tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular" diyen Cengiz, şöyle devam etti:

    • "O da biliyor ki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da böyle Fenerli olana hayret ederdik, sen nasıl Fenerli oldun diye. Yani espri yapıyorum. Hala da yüzde 60-70 öyledir. Yani olabilir. Kardeşlerim, yani yakınlarım Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herkesin Galatasaraylı olmasını da istemem. Yoksa farkımız ortaya çıkmayacak. Yani 2 tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Çok özür dilerim, kişilikleriyle ilgili söylemiyorum. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil...

    'Akıl yaşta değil baştadır, ama belli bir eğitim de ister'

    • Devamlı diyorlar ki, 'Sen bize hırsız dedin'.. Ben de baktım 'Nerede dedim' diye. Ben size 'hırsız' demedim. Akıl yaşta değil baştadır. Ama belli bir eğitim de ister. Bu sırf aileyle olmaz. Yani sen bilmiyorsan Google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi nerede alırsan al, insan önce kendini yetiştirmeli. Sevgili Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir ve hepsi yakın arkadaşımdır. Ama yönetimleri maalesef doğru gitmiyor...

    'Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa her gün konuşurum'

    • Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa her gün konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir."
    Etiketler:
    Şampiyonluk, Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Mustafa Cengiz
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