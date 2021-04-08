La Liga'dan Kapadokya görüntülü EL Clasico tanıtımı

La Liga'nın internet sitesinde, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak Real Madrid-Barcelona maçı öncesi dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.
La Liga | #Radioestadio— Radioestadio (@Radioestadio) April 8, 2021
🎥Así anuncia @LaLiga el próximo clásico del fútbol español..
“#ElClasico llega a todo el mundo” pic.twitter.com/L6hw0Vi3NU
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)