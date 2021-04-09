Milliyet yazarı Koloğlu: beIN Media Group ihaleyi kazanamadı, Şampiyonlar Ligi maçları el değiştiriyor

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, 'Şampiyonlar Ligi maçları el değiştiriyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Süper Lig'in yayın haklarının sahibi beIN Media Group'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları için teklif vermeyeceğine dair haberlerin çıktığını hatırlattı.

Bu konuyu sektörün 'duayen' ismine sorduğunu belirten Koloğlu, "Vazgeçmediler. İhaleye girdiler kazanamadılar. 1-2 güne kazanan yeni firma açıklanır" yanıtını aldığını aktardı.

"Şampiyonlar Ligi eski keyfinde değil. Geçtiğimiz yıl Başakşehir’in grup maçlarını kaç kişi izledi? Büyük takımlardan Galatasaray’ın son katıldığı kupanın grup maçlarında durumu ortadaydı. Bir albenisi kalmadı. Silkinmeye ihtiyaç var" ifadesini kullanan Koloğlu, şöyle devam etti: