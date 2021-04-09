Türk halterci Rabia Kaya'dan bronz madalya

Türk halterci Rabia Kaya, koparmada 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde Türk sporcular podyuma çıktı.

Kadınlar 81 kiloda yarışan Rabia Kaya, koparmada 100 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Türk halterci, silkmede 120, toplamda ise 220 kiloya ulaştı ancak dereceye giremedi.

Aynı kiloda yarışan diğer Türk sporcu Dilara Uçan ise şampiyonayı madalyasız kapattı.