Türk halterci Rabia Kaya'dan bronz madalya

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde Türk sporcular podyuma çıktı.
Kadınlar 81 kiloda yarışan Rabia Kaya, koparmada 100 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Türk halterci, silkmede 120, toplamda ise 220 kiloya ulaştı ancak dereceye giremedi.
Aynı kiloda yarışan diğer Türk sporcu Dilara Uçan ise şampiyonayı madalyasız kapattı.
- Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 81 kilo kadınlarda Türk sporcu Rabia Kaya mücadele etti.© AA / Sefa Karacan
- Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 81 kilo kadınlarda Türk sporcu Rabia Kaya mücadele etti.© AA / Sefa Karacan
- Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 81 kilo kadınlarda Türk sporcu Rabia Kaya mücadele etti.© AA / Sefa Karacan
- Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 81 kilo kadınlarda Türk sporcu Rabia Kaya mücadele etti.© AA / Sefa Karacan
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© AA / Sefa Karacan
Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 81 kilo kadınlarda Türk sporcu Rabia Kaya mücadele etti.
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