Gareth Bale: Yüzde yüz uzaylılar var

Tottenham'ın Gallerli yıldızı Gareth Bale, takım arkadaşı Joe Rodon ile TV programı sohbetinde uzaylıların varlığına inandığını söyledi.

Tottenham’ın resmi YouTube kanalındaki bir programa katılan Bale, takım arkadaşı Joe Rodon’la gerçekleştirdiği sohbet sırasında uzaylılara değindi.

NTV Spor'un aktardığına göre kendisinin de UFO gördüğünü belirten 31 yaşındaki Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" diye konuştu.

Rodon ise görüntülerin sahte olabileceğini söyleyerek Galli yıldızın söylediklerini sorguladı.

👽 Do you believe in aliens?

🎶 What was your Spurs initiation song?

😱 What's the scariest dream you've had?



𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 questions with Joe Rodon & @GarethBale11 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0je3HieKT2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 2, 2021

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