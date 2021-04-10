Mesut Özil kendi tasarladığı kramponlarıyla sahada olacak

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil'in artık tasarımını kendisinin yaptığı ve Endonezya’da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacağı öğrenildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı.

Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri, Özil tarafından tasarlıyor.