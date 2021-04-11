Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı

Galatasaray'da kan kaybı sürüyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

Rizespor ve Hatayspor'a mağlup olan sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşısında da üç puana ulaşamadı. Galatasaray, 1-1 sona eren mücadelenin ardından şampiyonluk yarışında yara aldı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 28. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. ABD'li oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

60. dakikada Alassane Ndao Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Ryan Babel 62. dakikada skoru eşitleyen isim oldu. 1-1

79. dakikada Ryan Donk, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

Maçın 87. dakikakasında hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovec kırmızı kart gördü. VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Galatasaray haftayı 62 puanla kapattı. Fatih Karagümrük ise ligde onuncu beraberliğini alarak 49 puana yükseldi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.