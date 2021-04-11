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    Dört büyükler

    4 büyükler borsada zarar açıkladı

    © AA
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104111044244616-4-buyukler-borsada-zarar-acikladi/

    1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 arasındaki 9 ayın bilançosunu kamuoyuna sunan şirketlerden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe zarar açıkladı.

    Türkiye'nin en büyük 4 futbol kulübü, 9 aylık finansal raporunu açıkladı.

    En çok zararı olan kulüp Galatasaray

    Milliyet'in haberine göre, Galatasaray en çok zarara uğrayan kulüp oldu. 321 milyon 291 bin 213 lira zararı olan Galatasaray’ın geçmiş dönem zararları da 1 milyar 319 milyon 978 bin 101 lira olarak açıklandı. Geçen ay bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma çerçevesinde biraz olsun nefes alan sarı-kırmızılıların finansal borcunun da 1 milyar 802 milyon 967 bin 46 lira olduğu sunulan raporla ortaya çıktı.

    Sarı-kırmızılıların 2 milyar 444 milyon 286 bin liralık temliklerinin yanında, Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ikilisinin de 202 milyon 500 bin liralık şahsi kefaletlerinin bulunduğu ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü’nün şirkete borcu ise 1 milyar 216 milyon 843 bin 812 lira.

    Beşiktaş'ta zarar 277 milyon lirayı aştı

    9 aylık süreçte en çok zarar eden ikinci kulüp ise Beşiktaş oldu. 277 milyon 738 bin 491 liralık dönemsel zarar, 1 milyar 536 milyon 713 bin 98 liralık geçmiş dönem zararlarıyla birlikte siyah-beyazlılar da büyük sıkıntı yaşadı.

    Özkaynağı 1 milyar 570 milyon 925 bin 170 lira negatife dönen Kartal’ın,  finansal borçlar ise 2 milyar 106 milyon 866 bin 948 lira. Bunlara karşılık verilen temlik ise tam 5 milyar 186 milyon 334 bin 250 lira. Şirketin dernekten alacağı ise 1 milyar 16 milyon 68 bin 824 lira olduğu ifade edildi.

    Trabzonspor'un zararı 141 milyon liradan fazla

    © AA
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    İki transfer döneminin de yer aldığı 9 aylık süreçte 141 milyon 813 bin 325 lira zarar açıklayan Trabzonspor’un geçmiş dönemde de 843 milyon 241 bin 62 lira zararı olduğu ifade edildi. Finansal borçlarda rakiplerine göre daha az bir bakiyesi bulunan bordo-mavililer, toplam 963 milyon 659 bin 63 liralık borç ödeyecek.

    Aslında bordo-mavililerin, finansman öncesi zararı sadece 405 bin 701 lira çıkmıştı. Ancak faiz vs. gibi finansal giderler ortaya konduğunda mevcut zarar büyüdü. Karadeniz ekibinin dernekten alacağı da sadece 146 bin 187 lira. Bu, Futbol İşletmeciliği AŞ ve diğer şirket alacaklarla birleştiğinde ise 51 milyon 400 bin liraya ulaşıyor. 

    En fazla finansal borç Fenerbahçe'de 

    © AA
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    9 aylık dönemi en az kayıpla geçiren kulüp ise Fenerbahçe oldu. Vedat Muriç, Jailson gibi oyuncuların satışından para kazanan sarı-lacivertlilerin bu dönem zararının 102 milyon 429 bin 627 lira olduğu ifade edildi.

    Buna karşın, dört büyükler içerisinde finansal borcu en fazla olan kulüp de Fenerbahçe. 2 milyar 422 milyon 356 bin 307 lira finansal borcu bulunan Fenerbahçe’nin özkaynağı da 904 milyon 234 bin 241 lira negatife düştü. Bu rakamlara karşılık, sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe Spor Kulübü’nden alacağı paranın 1 milyar 997 milyon 997 bin 119 lira olduğu da ifade edildi.

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    Etiketler:
    Borsa, Zarar, mali, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray SK, Futbol, Türkiye
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