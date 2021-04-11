Beşiktaş'ın Kadın Futbol Takımı oyuncusu Karabulut'tan halay videosu: Anladınız siz onu

Beşiktaş'ın kadın futbol takımında oynayan Arzu Karabulut'un Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karabulut'un 'Anladınız siz onu' ifadeleriyle yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

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