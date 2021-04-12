Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle moral bulan Göztepe, 'Türkiye Futbol Birinciliği' adıyla oynanan milli ligde 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmasının ardından Göztepe de 1950 şampiyonluğunun kayıtlara geçmesini istedi.

Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı kazanmıştı.

71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.