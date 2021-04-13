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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Cengiz'den MHK Başkanı Tatlı'ya istifa çağrısı: Fanatik bir taraftar olduğunu da biliyorum

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104131044264065-mustafa-cengizden-mhkya-istifa-cagrisi-serdar-tatliyi-da-biliyorum-fanatik-bir-taraftar-oldugunu-da/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısında bulundu. Cengiz, "Serdar Tatlı'yı da biliyorum. Fanatik bir taraftar olduğunu da biliyorum. Rakip takımın taraftarı da olabilir. Ama kararları etkiliyorsa yazıklar olsun" dedi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel isimli programda sarı kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

    Habertürk gazetesinin aktardığına göre hiçbir rakibine saygısızlık edemeyeceğini belirten Cengiz, bu camialara her zaman saygı duyulması gerektiğini belirtti. "Biz özellikle Türkiye'de renk için aşığız. İtalya'da bu kültür şehir devletlerinden gelişmiştir. İspanya veya İngiltere'de de tarikat ve dini inanışlara göre şekillenir. Türkiye'de bu yok" diyen Cengiz, şöyle devam etti:

    • "Benim Fenerbahçeli kardeşim, Beşiktaşlı eniştem, yakın arkadaşlarım var. Onlara hiçbir zaman düşmanlık duymadım, duymam da. Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem. Türkiye'de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme.

    'Kerem kendini atacak bir oyuncu değil'

    • 100 gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunuş bile sizi uçurur. Hepimiz spor yaptık, o dokunuş seni uçurur. Ali Palabıyık da öyle gördü zaten. Ya Suat hoca, sen nasıl böyle yorumlarsın? Zemin mi kötü acaba? Bu zemin şu an Türkiye'deki en iyi zeminlerden biri. Kerem kendini atacak bir oyuncu da değil, öyleleri de var. Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Kendisini hakem gören Suat arkadaşımız, 'Gel bir bak, kariyerin biter. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü' diyor. Dikkat edin, hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Kırmızı verme, sarı versen yeter diyor.

    'Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok'

    • Suat Arslanboğa kurallara aykırı olarak böyle bir karar verdi. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Açıklama da yaparlar şimdi. Eğer yapacaklarsa tüm konuşmaları versinler. Sadece bizim takımlara değil, tüm takımlar için versinler. Gizli bir şey yok ama küfür, hakaret varsa veremeyiz derseler saygı duyarız. Koca bir kent ayağa kalkıyor.

    'Kerem'e cinler mi dokundu?'

    • Sen hangi mantıkla böyle karar verirsin. Kişisel bir düşmanlığın olabilir. başka bir takıma sempatin olabilir. Ama böyle bir karar veremezsin. Hakemler VAR'a aldanmayın. Toplum zaten Kovid'den, oturmaktan, maddi durumdan rahatsız, gergin. Bu toplumu düşünün. Bu pozisyonda VAR'ın müdahale bile etmemesi gerek, VAR'a uyuluyor ama. Kerem'e cinler mi dokundu? Koşan adama dokunduğun an uçar."

    Yedlin'in pozisyonunu sorduğunu, 'Kasıtlı bir hamle yok, ayağını uzatıyor' karşılığını aldığını belirten Cengiz, "Hepimiz futbol oynadık. Orada profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Bakın, vuruyor ve Yedlin'in ayağını uzattığını da görüyor. Belki ayağın çukura geliyor. Vurduğu top nereye gidiyor, bakıyor zaten. VAR'ın ve hakem heyetinin kararı 'doğal bir hareket' ve yer çekimi" diye konuştu. Cengiz'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'İrfan Can'ın hareketini kimse görmedi'

    • "Duyduklarımla hareket ediyorum. Bundan sonra orta hakeme değil, VAR'a bakın. Duyduklarımı söylersem hoş olmaz. VAR'a telefon geliyor mu, kısa mesaj atanlar oluyor mu? Merak ediyorum... İrfan Can Kahveci'nin dün akşam yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem, ne yardımcı hakem, ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar.

    'Artık çok ciddi yerlere gidiyor, uyarmak istiyorum'

    • Ben şimdi çok ağır konuşurum. Güzel laflar ettiğim gibi ağır laflar da ederim ama etmek istemiyorum. Anlayana... Beni anlayan hakem yorumcuları da olacaktır. MHK'nın içinde bir VAR organı oluştu. Artık maçların neticesini orta hakemlerden çok VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu durum son haftalara girilince daha da artacak. İş o raddeye gidiyor ki şu anda VAR hakemliği çimlerdeki hakemlerden daha yetkili hale geliyor. Tahkim Kurulu gibi VAR Kurulu oluştu.
    • Artık çok ciddi yerlere gidiyor, uyarmak istiyorum. Suat Arslanboğa hakemliği elinden alınmış bir kişiydi. O kadar şey var ki... Çok fazla bakmak da istemiyorum, sinirim bozulsun istemiyorum. Futbol bir şölen, bir şov, bir gönül işi. Bunu sıkıntı içinde yaparsanız insanlara yazık olur, kanser eder.

    'Allah tarafından hakemlerin gözlerinin önüne perde indiriliyor'

    • Allah tarafından hakemlerin gözlerinin önüne perde indiriliyor ve hakemler görmüyor. Kamara, Şener'in sırtına vuruyor. Hakem, VAR ile de konuşuyor. Ne biçim kişiler, yazık valla. Kötü niyet bu, insan utanır. Ben, lehime olan hatayı savunursam bana da yazıklar olsun. Bize de yapılmışsa karşı çıkmak gerek. Bir şey demiyorum, Allah müstahaklarını versin.

    'Benim ne MHK ne de TFF ile sorunum var'

    • Benim ne MHK ne de TFF ile sorunum var. Benim ne MHK ne TFF ile sorunum var. MHK görevini yapmıyor. Bununla ilgili bana görev vermeyeceklerse vermesinler. Serdar Tatlı'yı da biliyorum. Fanatik bir taraftar olduğunu da biliyorum. Rakip takımın taraftarı da olabilir. Ama kararları etkiliyorsa yazıklar olsun. Bu MHK'nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum.

    'MHK yönetimi kontrolü kaybetmiş durumda'

    • MHK'nın içindeki kişiler, MHK'yı peşinden sürüklüyor. Onun için istifa etmeleri gerek. MHK yönetimi, kontrolü kaybetmiş durumda. Nihat Özdemir'in neden suçu yok diyorum? TFF Başkanı, MHK toplantılarına mı katılıyor ki? Eğer öyleyse zaten o da derhal görevinden ayrılmalıdır. Ben MHK ve Tahkim'in aldığı kararlara saygı duymuyorum.

    'Onu da 50 bin TL'ye izledim'

    • Bana 3 hafta ceza verdiler. 2 hafta deplasmandaydık, her maça da gidemiyoruz. Bir maç içerde, onu da izleyemedim. Onu da 50 bin TL'ye izledim. Tahkim Kurulu benim 21 gün cezamı kaldırıyor, yerine 50 bin TL koyuyor. Dışarıda olan biri iyilik yapıldığını sanar. Teşekkür ediyorum, demek ki Galatasaray'ın maçları bu kadar değerli."
    Etiketler:
    çağrı, Yönetim, Kontrol, istifa, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mustafa Cengiz
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