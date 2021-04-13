GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında iki takım oyuncuları iftar saatinde oyun durunca oruçlarını açtı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde karşılaştı. İki takım futbolcuları, iftar saatinde oyun durunca oruçlarını sahada açtı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.

Karşılaşma sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.