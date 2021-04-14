TFF Başkanı Özdemir, 'Yeter artık' deyip açıkladı: Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon ve stat zemininin kötü olmasıyla ilgili konuştu. Özdemir, "Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak" dedi.

Süper Lig'de pazar günü oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takımın attığı 3. golden önce Cenk Tosun'un pozisyonu çok tartışılmıştı. Bu pozisyonu Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye yorumlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maç yasağı ile ilgili aldıkları kararı da duyurdu.

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenmiş, liderliğini perçinlemişti. Siyah-beyazlı takımın 3. golü öncesi Cenk Tosun'un pozisyonu karşılaşmaya damga vurmuş, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonunda yaptığı açıklamada "Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı" şeklinde konuşmuştu. Gökçe, Özdemir'in yorumlarını şöyle aktardı:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, açık konuşuyor: '-Bana kalsa Erzurumspor’un hep Süper Lig’de kalmasını isterim. Erzurum Doğu Anadolu’nun simge şehri. Ama oyunun kuralları var.' Başkan devam ediyor: 'Elle olduğu iddia edilen Cenk’in pozisyonundan sonra top Erzurumspor’a geçmiş, sonra Beşiktaş yeniden topu kazanmış ve Ghezzal’a vermişler. Artık pozisyon geçmiş… Kural kitabı öyle yazıyor.'

'Sahayı sulamadıkları iddia ediliyor'

Sonra patlıyor Başkan: 'Bana gelen bilgiyi söylüyorum… Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz.'

'Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız'