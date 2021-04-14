Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" dendi.
Stuttgart da resmi sosyal medya hesaplarında Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alman ekibi, Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında takıma katılacağını ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
VfB have signed Turkish U-21 international Ömer #Faruk #Beyaz from @Fenerbahce. The 17-year-old has agreed terms on a contract through to 30 June 2025. Welcome to Stuttgart, Ömer! ⚪️🔴🤝#VfB pic.twitter.com/BJzfM0aLTx— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) April 14, 2021
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