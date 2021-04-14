Kayıt
18:38 14 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, Giresun Çotanak Spor Kompleksinde karşılaştı.

    Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama: 'Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, normal bir durum bu'

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 94
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044265887_0:36:1200:711_1200x675_80_0_0_aa10d05c512e417607115edd410a9eaa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104141044273164-mac-sirasinda-orucunu-acan-futbolculardan-aciklama-musluman-bir-ulkede-yasiyoruz-normal-bir-durum/

    Maç sırasında oruçlarını açan Ankara Keçiörengücü futbolcuları yaşanan olayın bu kadar gündeme geleceğini tahmin etmediklerini dile getirerek şaşırdıklarını ifade etti.

    TFF 1. Lig’in 30. Hafta mücadelesi de GZT Giresunspor’a konuk olan Ankara Keçiörengücü futbolcularının Ramazan ayı sebebi ile maçın 10. dakikada oruçlarını saha içinde açmaları gündem olmuştu. O futbolculardan Uğur Utlu, Burak Aydın ve Abdulkadir Korkut, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Futbolcular olayın bu kadar gündeme gelmesine şaşırdıklarını belirtirken, Başkan Sedat Tahiroğlu ve teknik direktör İlker Püren’in oruç konusunda kendilerine zorluk çıkarmadıklarını dile getirdi.

    Utlu: Bu kadar gündeme geleceğini düşünmüyorduk

    Maçtan bir gün önce kaleci Metin Uçar ile iftarı planladıklarını belirten Utlu, “Maçtan 1 gün önce kalecimiz Metin ile bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi de niyetliydi. Ezan okunduğunda oyunu durdurup iftarımızı açmayı düşünmüştük. Kendisi de o dakikalarda onu yaptı. Oyun durunca orucumuzu su ve hurma ile açtık. Bu kadar gündeme geleceğini düşünmüyorduk. Başkanımıza ve hocamıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizim her zaman arkamızda durdu. Allah kabul etsin bu tuttuğumuz oruç şampiyonluklara bile bedel diyebiliriz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, bunun bu kadar çok abartılacağını düşünmüyorduk. Allah inşallah nice Ramazan'lara ulaşmayı nasip eder. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Allah bayrama da ulaştırmayı nasip etsin. Hani diyorlar ya ‘Size etki ediyor mu?’ diye. Allah'a hamdolsun bizi hiç etkilemedi” diye konuştu.

    Aydın: Onlar 2 gün yemek yemedikleri halde oruçlarını tutabiliyorlar

    Olması gerekeni yaptıklarını vurgulayan Aydın da, “İlk önce bu kadar büyütüleceğini düşünmüyorduk. Maçın ardından arkadaşlarımız telefonu eline aldığında sosyal medyada gündemin birinci maddesi olmuş. Gerçekten çok şaşırdık. Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Tamam maç yapıyoruz ama gerçekten sadece bir 90 dakika. Zaten 10. dakikasında orucumuzu açtık. Çok zor şartlar altında kalan insanlar var. Onlar 2 gün yemek yemedikleri halde oruçlarını tutabiliyorlar. Bizim için anormal bir durum yok bence. Şaşkınız. Gelen tepkiler, videolar ve capsler var. Maçta da tutulabilir. Başkanımızın da zaten ‘oruç tutmazsınız’ gibi bir kısıtlaması yok. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kulüpte isteyen orucunu tutuyor isteyen tutmuyor. Özgür bir ortam var. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz normal bir durum bu” dedi.

    Giresunspor futbolcusu ile iftar ettiklerini belirten Aydın, “Maçın 12. dakikasıydı sanırım. Kenara orucumuzu açmaya gittik. Hurma almış sağlık ekibimiz. Hurmayı yerken Giresunspor’un stoperi Diarra da niyetliymiş. O da arkamızdan gelerek hurma istedi. Sağlık ekibimizde sağ olsun hurma ikram etti. O da nasiplendi. Çok güzeldi” şeklinde konuştu.

    Korkut: Ben İslamiyet'in gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışıyorum

    İftar menüsünün zengin olduğunu dile getiren Korkut ise, “Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Çok abartılacak bir şey değildi. 1 ay tutamayacaksak neden yaşıyoruz. Müslümanız sonuçta. Ben İslamiyet'in gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ramazan ayında da oruç tutacağım. Oruç daha önemli benim için. Zaten ezana da az bir vakit kalmıştı. Çok zorlanmadık. Bundan sonra da zorlanacağımızı düşünmüyoruz. İftar menümüz çok zengindi. Hurmalar, muzlar, çilekler, kekler, meyve suları ve sularımız vardı. Sonradan Diarra’yı gördük. Kendisi de niyetliymiş. Beraber açtık orucumuzu” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Oruç, Maç, Giresunspor
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kendini 'LG telefon manyağı' olarak niteleyen Güney Koreli Ryu Hyun-soo şirketin kararına rağmen telefonlarını tarihin derinliklerine gömmemeye kararlı.
    LG vazgeçse de 'manyağı' vazgeçmiyor: Akıllı telefonlarımı sonsuza dek kullanacağım
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet