Galatasaray'da bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Futbol A Takımımızın COVID-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/ljkf6NuE24 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 14, 2021

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