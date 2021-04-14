Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına Çağrı— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 14, 2021
Detaylar için 👉 https://t.co/jfPdh9NdQa pic.twitter.com/OYx6UlXbie
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
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