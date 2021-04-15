Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
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