Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Futbol A Takımımızın COVID-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/ljkf6NuE24 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 14, 2021

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