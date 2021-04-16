Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Böylelikle takımdaki toplam koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda bugün gerçekleştirilen testlerde iki oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Kulübün açıklamasında "Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.