Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda vaka sayısı 7'ye yükseldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda bugün gerçekleştirilen testlerde iki oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.
Kulübün açıklamasında "Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 16, 2021
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