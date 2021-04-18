Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor

Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
‘Ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim’
Terim, muhabirin maç öncesinde yaptığı açıklamalara ekleme yapıp yapmayacağını sorması üzerine, şunları söyledi:
- “Eklemek istediğim ne olabilir, açıkçası şöyle bakıyorum, kulübüme 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Bazen oyunculara 3 gün izin verdiğimde kendimi cezalandırıyorum, ilk cezayı kendime veriyorum. Geçen 6 aydır görmediğim kızım geldi, Merve… Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim.
- Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de.”
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