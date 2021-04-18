Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetini değerlendirdikten sonra maç öncesinde Mustafa Cengiz'e cevap verdiği açıklamalarına ekleme yapıp, "Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de" dedi.