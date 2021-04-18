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    Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Jose Manuel Diaz Gallego

    Karla başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yağmurla bitti: Kazanan Delko takımından Gallego

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    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2021) bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.

    Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Jose Manuel Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.

    İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler bütün mevsimleri yaşamış oldu.

    Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap yoğun kar yağışıyla iptal edilmişti. Kapadokya-Kapadokya etabının yerine bisikletçiler Konya'da oldukça soğuk havada 72.4 kilometrelik bir parkurda tura başladı.

    Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inerek güneşli havayı gören (Alanya-Kemer) bisikletçiler, genel klasmanı doğrudan belirleyen Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar.

    Sporcuları Ege sahillerinde de serin ve rüzgarlı bir hava karşıladı. Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum'la devam eden TUR 2021 yağmurun çiselediği Kuşadası'nda sona erdi.

    Kupayı Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.

    Takım şampiyonu Delko

    TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.

    Mayolar sahiplerini buldu

    En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

    En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

    Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu:

    "56 yıldan beri devam eden ve Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon, her yıl inanıyorum ki yukarılara tırmanacaktır. Ülkemizdeki pek çok güzelliğin tüm dünya tarafından tanınması için önemli bir vesile. Ülkemizin dört bir yanı cennet vatan. Bu çerçevede spor turizminin ülkemizde geldiği nokta heyecan verici. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde spor tesisleşmesi tüm dünyaya meydan okur nitelikte. Hamdolsun ki organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz. El birliğiyle bunu daha yukarı taşıyacağız."

    Sporcuların zorlu hava şartlarında mücadele ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu sporcular bir yanda rüzgarla, bir yanda karla karşılaştılar, bir yanda yazın baharın güzelliklerini gördüler. Hamdolsun bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz. İnsanımızın sıcak misafirperverliğiyle, turizm açısından geldiğimiz noktayla, bu tür organizasyonları en güzel şekliyle gerçekleştirdiğimizi tüm dünyaya ispat ettik. Biliyorsunuz İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları, önümüzdeki ay İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, birçok organizasyona da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bisikleti yaygınlaştırma noktasındaki çalışmalarımız, özellikle geçtiğimiz hafta Konya'da temelini atmış olduğumuz olimpik velodromumuz, inşallah gelişimimize önemli katkı sağlayacak. Bu güzel organizasyonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

    Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, TUR 2021'in son gününde yapılan Bodrum-Kuşadası etabının ardından açıklamada bulundu:

    • "Toplamda 8 etap ve 1240 kilometre üzerinden koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, şimdiye kadar yapılanların en güçlüsü oldu. Ülkemiz ve dünya pandemi ile uğraşırken, mücadele ederken dışarıda yapılan sporun avantajını kullandık. Böyle başarılı bir organizasyonu tamamladık.
    • Bu turun dünyada takipçileri oldukça fazla. Gelen ekipler, 'Bize bu kadar güzel bir organizasyon yaşattınız. Biz bundan sonraki organizasyonda bunları bulamazsak ne olacak?' diyor. Seneye yapılacak organizasyona kayıtlar şimdiden başladı. Cumhurbaşkanlığı Turu'na layık bir organizasyon oldu. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın verdiği desteklerle başarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz."

    Küçükbakırcı, TUR 2021'de Türkiye'den 2 takımın mücadele ettiğini vurgulayarak, "Spor Toto ve Sakarya takımlarımız var. Bunlar da ellerinden geleni yaptılar. İlk 30'da tamamladılar. Bisiklet sporunda da bir yere geldik. Podyumların da çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Katılanların kazasız ve belasız bitirmeleri bizim için önemliydi. İnşallah güzel hatıralarla dönüp ülkelerinde bizim hakkımızda iyi konuşurlar" değerlendirmesinde bulundu.

    En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts'un kazandığını hatırlatan Erol Küçükbakırcı, "Dağların kralı mayosunun Sakarya Salcano'da kalması çok güzel. Diğer mayolarda da çok yakındık ama bu defa böyle oldu. Gidişatımız iyi" diyerek sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    Mehmet Kasapoğlu, Fransa, İspanyol, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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