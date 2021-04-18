Milli tenisçi Yankı Erel Rusya'da birinci oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yankı Erel M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti" denildi.
Yankı Erel Rusya'da şampiyon 🏆 🇹🇷— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) April 18, 2021
M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen @yankierel_ ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti 💪🏻 pic.twitter.com/FCcrsPLgf1
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