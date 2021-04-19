Galatasaray Başkanı Cengiz: Avrupa Süper Ligi’nden teklif gelirse camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez ile ayrı bir dostlukları olduğunu belirterek "Şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" dedi.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir" demişti.