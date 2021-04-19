La Liga'dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması: Zengini daha zengin yapmaktan başka bir girişim değil

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla açıkladığı yeni bir lig oluşturma girişimini şiddetle kınadığını açıkladı.

La Liga tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa'da elit ve ayrımcı bir lig kurulması girişimi, ulusal ve Avrupa futbol ekosisteminin temel taşları olan açık rekabet ve sportif liyakat ilkelerine saldırıdır" denildi.

Avrupa'da mevcut durumda herhangi bir kulübün taraftarlarının, Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele etme hayali kurabildiğini vurgulayan La Liga, 12 kulübün önerdiği Avrupa Süper Ligi'nin 'bu rüyayı sonlandırdığını, Avrupa futbolunun zirvesinin kapılarını kapattığını ve sadece bir elit kısmın girmesine olanak sağladığını' kaydetti.

'Zengini daha zengin yapmaktan başka bir girişim değil'

İspanyol futbolunun çıkarlarını, bütününü savunmak için tüm argümanlarını kullanacağını açıklayan La Liga, "Avrupa'daki bu yeni turnuva, egoist ve zengini daha zengin yapmaktan başka bir girişim değildir. Tüm oyunun çekiciliğini zayıflatacak, La Liga'nın ve onu oluşturan kulüpler ile tüm futbol ekosisteminin yakın geleceği üzerinde derinden zarar verici bir etki yaratacaktır" görüşünü savundu.

Diğer yandan La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpleri 'bencillik, dayanışma eksikliği ve elit olmakla' eleştirerek, "UEFA ile birlikte gerekli cevabı vereceklerini" yazdı.

İspanya Spor Bakanı'nından açıklama

İspanya Spor Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, futbol liglerindeki değişikliklerin anlaşma ile yapılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu değişikliği önerenlerle ve UEFA ile görüşeceğini söyleyen Uribes, herhangi bir adımın spor değerlerine saygı göstermesi ve mevcut İspanyol liglerine veya ulusal kadroya zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Atletico Madrid teyit etti

İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid, resmi web sitesinde yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını doğruladı. 12 Kurucu Kulüpten biri olan Atletico Madrid, mevcut Avrupa futbol ekonomik modelindeki istikrarsızlığı hızlandıran Kovid-19'a da atıfta bulunarak, rekabet kalitesini artırmak istediklerini söyledi.