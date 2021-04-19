Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den tepki geldi.

Özil, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." ifadelerine yer verdi" ifadesini kullandı.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021

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