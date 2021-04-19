UEFA Başkanı: Bazıları için dayanışma, birlik olma diye bir şey yok, tek gerçek kendi cepleri

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, "Bazı insanlar için dayanışma diye bir şey yok, birlik olma diye bir şey yok... Onlar için tek gerçek şey cepleri" ifadesini kullandı.