Avrupa Süper Ligi’nin ardından Rusya’dan Türkiye’ye birlikte lig kurma çağrısı

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasının ardından Rusya Futbolcular ve Antrenörler Mesleki Birliği Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov, Türkiye’deki kulüplerin de dahil olduğu bir lig kurulması çağrısı yaptı.

İngiltere Premier Ligi’nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottehnam’ın yanı sıra İspanya La Liga’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A’dan Milan, Inter Milan ve Juventus Avrupa Süper Ligi’ni kurdu.

Avrupa’da gelen bu adımın ardından Grammatikov, Championat.com’a yaptığı açıklamada, yeni bir lig kurmayı teklif etti.

Grammatikov, “Böyle bir Süper Lig’in kurulması olasılığı çok yüksek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında oynamalarına yönelik yasaklama girişimleri olsa bile, futbolcular büyük ihtimalle büyüklerle sürekli oynanan maçlarla sürekli bir gelir elde etmeyi seçecektir. Bu ligin gelişeceği ve çok başarılı olacağını düşünme eğilimindeyim. Başka kulüpler de katılmak isteyecektir. Rus futbolu ve bu ligin sınırları dışında kalan başka şampiyonalardan da bahsedecek olursak, onlar için de benzer müsabakalar yapma imkanları doğacaktır. Doğu Avrupa ve Güney Avrupa gibi bölgesel düzeyde müsabakalar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Grammatikov ayrıca “Rusya için Türkiye’den kulüplerin de dahil olduğu bir lig kurmak makul bir adım olacaktır, zira böylece kışın da oynamaya devam edebileceğiz. Bu nedenle beklemenin hiçbir anlamı yok” dedi.

Grammatikov, Russia Today’e yaptığı açıklamada da vakit kaybetmemeleri, Doğu Avrupa ve Türkiye’den meslektaşlarıyla daha kabul edilebilir turnuva formatları belirlemek için görüşmelere başlanması gerektiğini ifade etti.