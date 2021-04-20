TFF Başkanı Özdemir: Hiçbir Türk kulübü Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak, ceza uygularız

Avrupa Süper Ligi'yle ilgili tartışmalar devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir, 'yekvücut UEFA'nın yanında olduklarını' belirterek "Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak. Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA’nın cezalarını uygularız" dedi.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı, pek çok tartışmaya konu oldu.

Türkiye'de de karara dair tartışmalar devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.'e konuşan Özdemir, hiçbir Türk takımının yeni organizasyona katılamayacağını belirtti.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar için gerekli kararları alabileceklerini ifade eden Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA’nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak. Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA’nın cezalarını uygularız. Biz 55 federasyon olarak UEFA’nın yanındayız" diye konuştu.

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