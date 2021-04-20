'Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için bütün seçenekler masada' diyen İngiltere Başbakanı: Gerekirse yasa da çıkarırız

Premier Lig'in kaymak tabakasından 6 kulübün de içinde olduğu 12 kulübün geceyarısı Avrupa Süper Ligi açıklamasıyla Avrupa futboluna darbe yapmasına tepki gösterenler arasında yer alan Britanya hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, tüm takımların taraftarlarının karşı çıkmakta birleştiği Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için tüm ağırlığını koyacağını açıkladı. Başbakan Johnson da "Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için her şey masada" diyerek gerekirse yasa çıkarabilecekleri mesajını verdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Johnson'ın Sözcüsü, ayrılıkçı elitlerin kendi aralarında kapalı bir Avrupa Süper Ligi kurmalarına karşı 'hükümetin seyirci kalmayacağını, hiçbir eylem seçeneğini masadan kaldırmadığını ve yeni yasa çıkarmak dahil tüm seçenekleri araştırdığını' duyurdu.

"Başbakan, futbol yetkililerine sarsılmaz desteğini yineledi ve bu planları durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaları konusunda hükümetin tam desteğine sahip olduklarını teyit etti" diyen sözcü, şu vurguyu yaptı:

"Bu girişimin durdurulmasını sağlamak için hiçbir eylem seçeneğinin masadan kaldırılmadığını ve hükümetin yasal seçenekler dahil her türlü ihtimali araştırdığını net dille ifade etti."

Johnson'ın 'Avrupa Süper Ligi planlarını şimdiki haliyle durdurmak için müdahil herkesle konuşup görüşmek için istekli olduğunu' belirten sözcü Britanya Başbakanı'nın İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüşme planlayıp planlamadığına dair soruya "Bu meseleye müdahil herkesle diğer ülkeler de dahil olmak üzere konuşmayı çok istiyoruz" yanıtını verdi.