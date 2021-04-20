Galatasaray'da 'Clubhouse' krizi: Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen günlerde ortaya çıkan Clubhouse skandalının ardından düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, yönetici Mahmut Recevik’in istifasını istedi.

Başkan Cengiz, Mahmut Recevik'e "Dostça ayrılalım" dedi. Bu sözlerin üzerine Recevik, Cengiz'e "Biraz düşüneceğim" diyerek cevap verdi. Ancak son sözü başkan Cengiz söyledi.

Cengiz, "Önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına gelmenize gerek yok" diyerek son noktayı koydu.

Ne olmuştu?

Kurulların başkan ve üyelerinin tam kadro katıldığı toplantıda Cengiz’in etrafında birlik ve beraberlik mesajı verilirken zaman zaman hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Tartışmaların sebebi ise bazı yönetim kurulu üyelerinin ‘Clubhouse’ uygulamasındaki sohbet odalarında kulüpte yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatmasıydı.

Bu duruma özellikle disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri tepki gösterirken, Galatasaray’a yakışmadığı belirtilen bu durum için yönetim kurulu üyesi Recevik’in istifası istenmişti. Gelen tepkiler üzerine söz alan Recevik, tepki gösteren üyelere hak vererek, “Hatalıyım” demiş ve özür dilemişti.

Başkan Cengiz, toplantılarda yaşananların Clubhouse’da anlatılmasından duyduğu rahatsızlığı geçtiğimiz günlerde dile getirmiş ve bir daha tekrarlanmaması için kurmaylarını uyarmıştı.