Guardiola'dan da 'Avrupa Süper Ligi'ne eleştiri geldi

Takımının yarın Aston Villa ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi konusunda rahatsız olduğunu ve kulüp sahiplerinden açıklama beklediğini söyledi.

🗣️ "It is not sport if the relationship between the effort and reward doesn't exist."



🗣️ "It is not sport if it doesn't matter if you lose"



Pep Guardiola shares his thoughts on the European Super League pic.twitter.com/Qy7gJMYdUW — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021

​Konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirten İspanyol teknik adam, futbolcularıyla da henüz bu konu hakkında konuşmadıklarını ifade etti.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde hala finale çıkabilmek için mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Biz kendi işimizi yaptık. Yetkili insanlar da bu konuyla ilgili açıklama yükümlülüğüne sahip. Tüm dünyaya karşı bir açıklama gerekli. Neden bu takımlar oynayabiliyor da diğerleri oynayamıyor, mesela Ajax'ın dört Şampiyonlar Ligi kupası var ama orada yok" diye konuştu.