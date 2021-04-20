Avrupa Süper Ligi'nde ilk çatlak: 'Chelsea, kurucu üyelikten çekiliyor'

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 üyesinden biri olan Chelsea futbol takımının ligden çekilmek için belgeleri hazırlamaya başladığı iddia edildi. Kararın arkasında, taraftarın protestolarını göz önünde bulunduran Chelsea sahibi Roman Abramovich'in olduğu düşünülüyor.