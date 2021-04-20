Liverpool kaptanı Henderson'dan 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi: Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz

Henderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerine yer verdi.

Henderson'ın takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve James Milner da aynı ifadeleri, Twitter hesaplarından paylaştı.

Pausing the @CybersmileHQ takeover of my social channels for this post because, as Liverpool players, it needs to be said. — Jordan Henderson (@JHenderson) April 20, 2021

​Paylaşım, projenin kurucuları arasındaki İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Manchester City'nin 'Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği haberlerinin ardından geldi.