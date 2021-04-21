Avrupa Süper Ligi girişiminin çöküşü: Atletico Madrid ve Inter de çekildiklerini açıkladı

Premier Lig'in kaymak tabakasından 6 kulübün (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur) içinde olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi girişimindeki dağılma durdurulamıyor.

Son olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını teyit etti.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham'ın dünkü çekilme açıklamalarını, Atletico Madrid ve Inter'in bugünkü açıklamaları takip etti.

İlk açıklama girişimin elebaşısı Real Madrid'in İspanyol başkentindeki rakibinden geldi.

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

Ardından İtalya'nın Milano kentinin en büyük iki kulübünden biri olan Inter, Avrupa Süper Ligi'nin halihazırdaki haliyle artık kulübün çıkarları ve ilgisi dahilinde olmadığını duyurdu.

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Official Club Statement ⤵️#FCIM — Inter (@Inter_en) April 21, 2021

Şimdiki halde geriye sadece İspanya ve İtalya'dan 4 kulüp kaldı: Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Milan.

Ancak Inter'in kırmızı-siyahlı rakibi Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nde kalıp kalmayı değerlendirdiği haberleri geldi.