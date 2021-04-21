Can Bartu'nun heykeli dikiliyor: Lefter ve Alex'in yanında olacak

Fenerbahçe'de Lefter ve Alex'ten sonra bir başka efsane isim Can Bartu'nun da heykeli dikiliyor.

Fenerbahçe’de daha önce Başkan Ali Koç’un açıkladığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dikilemeyen kulübün efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu’nun heykeli, Yoğurtçu Parkı’nın karşısındaki parka dikiliyor.

Sözcü’den Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyanis’in de heykelinin bulunduğu yere dikilecek olan Can Bartu heykeli için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Can Bartu’nun heykeli, yapılacak açılış ile Lefter ve Alex heykellerinin yanındaki yerini alacak. Açılışın tarihi ise henüz belirlenmedi.

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; Can Bartu heykelinin Lefter’in heykelinin yanına konmasını istemiş ve Ülker Stadyumu'na bakmasını talep etmişti.