Liverpool'un ABD'li başkanı 'Asla yalnız yürümeyeceksiniz' hizasına geldi: Özür dilerim, taraftarsız olmaz, sizi duydum

Başta taraftarlar olmak üzere futbolun tüm bileşenlerinin direnişiyle Avrupa Süper Ligi girişimi başlamadan dağıldı. Liverpool'un Amerikalı sahibi John W. Henry, kulübün web sitesi ve sosyal medya hesaplarında takım ve taraftarlardan özür dilediği bir video yayımladı.

Premier Lig'in kaymak tabakasından 6 kulübün (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur) de içinde olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi açıklamasıyla Avrupa futboluna yaptığı darbe, UEFA, ülke federasyonları, hükümetler ve en önemlisi futbolun içindeki aktörlerle taraftarların kararlı direnişiyle geri püskürtülürken, Liverpool'un Amerikalı sahibi nedamet getirdi.

Liverpool: Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına yönelik planlara katılımımız sona erdihttps://t.co/rRmHWWoQYA pic.twitter.com/PahshGSoXZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021

ABD merkezli finans devlerinin kışkırttığı söylenen Avrupa Süper Ligi girişimi Manchester City ve Chelsea'nin öncülüğünde İngiliz kulüplerinin çekilmesiyle çökerken, Liverpool'un Amerikalı sahibi John W. Henry, kulübün web sitesi ve sosyal medya hesaplarında takım ve taraftarlardan özür dilediği bir video yayımladı.

Liverpool'un sahibi John William Henry'den açıklama.



" Jürgen'den, oyuncularımızdan ve taraftarları gururlandırmak için Liverpool'da çalışan herkesten özür dilemek istiyorum." https://t.co/ZkfBj54J5U — mackolik (@mackolik) April 21, 2021

Aynı zamanda ABD'li beyzbol takımı Boston Red Sox'un sahibi olan Henry, açıklamasında, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkışın başını çeken Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp ile öğrencilerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Jürgen, futbolcular ve taraftarlarımızı gururlandırmak için böylesine çok çalışan herkesten özür dilemek istiyorum. Onların yaşanan aksaklıkta hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. Son derece haksız şekilde en çok sekteye uğrayanlar onlar oldu. En yaralayıcı yanı da bu. Onlar kulüplerini seviyor ve sizi gururlandırmak için her gün çok çalışıyor."

'We let you down': Liverpool's Billionaire American owner's grovelling apology to fans after Super League crumbles & ALL 6 English clubs QUIT - as supporters demand tough punishments for bosses who tried to force it through https://t.co/kGUoGvr9tp @MailOnline #LFC #SuperLeagueOut — David Archer (@davidarcherNI) April 21, 2021

"Gereksiz olumsuzluktan ben tek başıma sorumluyum."

"Liverpool Futbol Kulübü'nün tüm taraftarlarından ve destekçilerinden son 48 saatte neden olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilemek istiyorum."

"Söylemeye gerek yok, ama öne sürülen projenin taraftarların desteği olmadan asla ayakta kalamayacağı söylenmelidir. İngiltere'de kimse bundan farklı düşünmedi. Bu 48 saat boyunca bunun ayakta kalamayacağından çok emindiniz. Sizi duyduk. Sizi duydum."

"Bu korkunç pandeminin apaçık gösterdiği bir şey varsa, o da, taraftarların sporumuz ve her spor dalı için ne kadar önemli olduğudur. Bu, her boş stadyumda kendini gösterdi. Hepimiz için inanılmaz derecede zor bir yıl oldu; neredeyse etkilenmeyen bir kişi bile yok. Liverpool futbol ailesinin sağlam, canlı ve yerel nezaket ve destek jestleri eşliğinde küresel olarak sizden gördüklerimize bağlı kalması önemlidir. Bunu daha da ileri götürmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

YORUM | 'Futbol çoktan romantizme yer bırakmayan bir endüstri oldu ama Avrupa Süper Ligi'nin zamanlaması erken' https://t.co/QeW4LIEzXR pic.twitter.com/Y12gjtOzgp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021

Pazar geceyarısı Avrupa Süper Ligi açıklamasının ardından pazartesi oynan Liverpool-Leeds United maçının ardından Jürgen Klopp ve takım kaptanlarından James Milner, Avrupa Süper Ligi'ne karşı demeçler vermişti.

Aynı zamanda Liverpool'da forma giyen tüm oyuncular Avrupa Süper Ligi'ne karşı ortak bildiri yayımlamıştı.

Liverpool kaptanı Henderson'dan 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi: Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruzhttps://t.co/vDyhwDRMsH pic.twitter.com/osHDwC2D4T — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021

Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmemesini umduklarını belirten futbolcular, "Avrupa Süper Ligi'nin yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur" diyerek kulüp taraftarlarının sloganıyla noktalamıştı:

"Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

'Avrupa Süper Ligi' karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı https://t.co/rHhqsO4F5d pic.twitter.com/4vf3ti849g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

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