Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı

Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.
Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim" dedi.
The Saga Continues @acmilan pic.twitter.com/b8KwY5czG4— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 22, 2021
Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.
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