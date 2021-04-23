'Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Şimdi sıra bende'

Antalyaspor ile 4 Mart'ta oynanan maçta bileğinden sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, ligde son 7 karşılaşmada forma giyemedi. Özil, geçen hafta takımla idmanlara başlasa da Başakşehir karşısında riske edilmedi. Futbolcu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre Özil, sakatlığı tamamen atlattığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Futbolcu, "Benim yokluğumda hoca değişikliği oldu, son haftalarda iyi sonuçlar alarak zirveyle farkı 3 puana kadar düşürdük. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen6 final maçımız var. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, şimdi katkı verme sırası bende" ifadelerini kullandı.

Özil, "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Moral seviyemiz de üst düzeyde. Hep birlikte elimizi taşın altına koyup, kalan 6 maçı kazanarak şampiyonluğa uzanacağız. Bu yolda ben de takıma her şekilde faydalı olacağım" diye konuştu.