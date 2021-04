Belözoğlu: Çebi ve Yalçın'ın açıklamalarını takip ediyoruz, bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına sarı lacivertli takımın gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Burada bir gazetecinin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili yönelttiği soru üzerine Belözoğlu, şunları söyledi:

"Ahmet başkanın, Sergen hocanın açıklamalarını tabii ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum."

Belözoğlu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ağabey - kardeş ilişkilerinin olduğunu belirtti. Başakşehir ile oynadıkları mücadelenin son bölümünde Kocaman ile yan yana sohbet etmelerine yöneltilen eleştirilere değinen Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Kendisiyle iyi diyaloğum var, birçok konuda da kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Buna cevap vermek de doğru değil. Bunu görüp geçeceğiz.

'Her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim'

Bunlar futbolda belki Türkiye'de görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim, zaten böyle de olmalıdır. Her teknik adamın oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini oyunla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem görmüyorum. Her maç yaşayacağım bir şey değildir zaten, Aykut Kocaman özelinde ağabey - kardeşlik ilişkimden dolayıdır ama konuştuğumuz şey oyun üzerinedir."