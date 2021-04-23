JP Morgan'dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması: Pişmanız

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, 'Avrupa Süper Ligi'ne 3.5 milyar euroluk katkı yapacağını söylemesinin ardından, gelen tepkiler ve projenin hızla çözülmesi üzerine geri adım attı. Bankadan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, bu girişimden pişmanlık duyularak ders çıkarıldığı belirtildi.

Geçen hafta 'Avrupa Süper Ligi'ne 3.5 milyar euroluk fon sağlayacağını açıklayan ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'dan açıklama geldi.

Statement from JP Morgan, the company who were backing the ESL!



- via @tariqpanja pic.twitter.com/Nbafz7Jvwt — Simon Phillips (@siphillipssport) April 23, 2021

​JP Morgan'dan belirtilmeyen bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, “Bu girişimin daha geniş futbol topluluğu tarafından nasıl karşılanacağını ve gelecekte topluluğa etkilerini yanlış değerlendirdik. Pişmanlık duyuyoruz. Bundan ders çıkaracağız" ifadeleri yer aldı.

New York merkezli yatırım bankası JP Morgan, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerine pandemi etkisinden kurtulmak ve altyapıya harcanması amacıyla 3.5 milyar euro fon sağlayacağını açıklamıştı.

Futbol dünyasında büyük tartışmaya sebep olan ligin kurucu kulüpleri arasında Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona ile İtalyan kulüpleri AC Milan, Juventus ve Inter Milan yer alıyordu.

Ancak gelen tepkiler üzerine hızlı bir çözülme sürecine giren projede, 6 Premier Lig kulübünün tamamı, 2 İtalyan kulübü ve İspanya'dan Atletico Madrid, projeden çekildiğini duyurmuştu.