'Kadına şiddet' suçlamasıyla yargılanan Ryan Giggs, Euro 2020'de Galler'in başında olamayacak

Euro 2020 Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta bulunan Galler Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı.
İki kadına şiddet ve cinsel taciz suçlamalarından yargılanan eski Manchester United'lı futbolcu ve Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörü Ryan Giggs'in turnuva boyunca takımın başında olamayacağı belirtildi.
Former Manchester United footballer Ryan Giggs has been charged with assaulting two women and controlling or coercive behaviour, the Crown Prosecution Service has said https://t.co/2vVSvROf6P— Sky News (@SkyNews) April 23, 2021
Bir Kraliyet Savcılığı sözcüsü, Giggs'in davasının 28 Nisan Çarşamba günü Manchester ve Salford Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyledi.
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