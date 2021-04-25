Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonaya katılan Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.
Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.
İşte Ferhat Arıcan’a altın madalya getiren serisi 🥇— Türkiye Cimnastik (@turkcimfed) April 25, 2021
Tebrikler Ferhat Arıcan 🇹🇷pic.twitter.com/OKVTMurRhO
Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.
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