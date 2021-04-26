'Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

İtalya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılan Serie A takımlarının ulusal turnuvalardan men edilmesine yol açacak düzenlemeyi onayladı.

ANSA ajansının aktardığına göre Federasyon Başkanı Gabriele Gravina; FIFA, UEFA ve kendilerinin onay vermediği turnuvalara katılmayı değerlendirenlerin üyelik hakkını kaybedeceğini açıkladı.

Bu sözleri doğrulayan bir federasyon yetkilisi, 'Avrupa Süper Ligi'nin de bu onaylanmayan turnuvalara dahil olduğunu söyledi.

Gabriele Gravina: “I club che parteciperanno alla Superlega saranno esclusi dai campionati” https://t.co/xdCJ0z923b — Mundo Napoli Sport24 (@MundoNapoli) April 26, 2021

'Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham; İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus; İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid katılmış ancak daha sonra takımlar büyük tepki çeken oluşumdan bir bir geri çekilmişti.