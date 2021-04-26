Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a veda etti: İngiltere liginden kulüp alıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istediklerini belirterek Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda ettiklerini duyurdu.

Medya patronu Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabında 'story' olarak yaptığı paylaşımda 'futbol yatırımlarına İngiltere Ligi'nden bir kulüp alarak devam etmek istediklerini' açıkladı.

Ilıcalı, "Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" dedi.