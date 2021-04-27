Kuveyt'te maç sırasında sahaya inen futbol kulübü başkanı ışıkları kapattırdı

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.

Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, sahaya inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.

Başkanın sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararını iptal etti.

Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Kuveyt'te penaltı kararını beğenmeyen başkan sahaya indi, kararı iptal ettirdi https://t.co/5kpGhDFQhW pic.twitter.com/Ia11gibJa5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2021

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