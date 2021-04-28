Mustafa Denizli resmen Altay'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Evine hoş geldin büyük Mustafa" dendi.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.​