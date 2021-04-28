İspanya'da taraftarlar aşırı sağcı liderlerin gittiği stadı 'temizledi'

İspanya ikinci liginde iki gün önce oynanan Rayo Vallecano - Albacete maçını, ırkçı görüşleri sebebiyle tepki geçen Vox partisinin liderleri Alvaro Jimenez ve Manuel Fuster tribünde izledi.
🚨⚽ Los dirigentes de Vox Santi Abascal y Rocío Monasterio, en el palco de Vallecas para ver el Rayo-Albacete— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 26, 2021
🎙️ Informa @josedpalacio pic.twitter.com/i0YIzszs3R
Kulübün sahibi Raul Martin Presa’nın aşırı sağcı liderleri tesise davet ederek tarihlerini lekelediğini belirten taraftarlar, ertesi gün 'bu lekeyi temizlemek için' stadı baştan aşağı yıkadı.
😳🧼 Aficionados del @RayoVallecano acuden al Estadio de Vallecas a “limpiar las instalaciones” tras la visita de Santiago Abascal y Rocio Monasterio, líderes de VOX, para ver el #RayoAlbacete— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021
🎥 @josedpalacio pic.twitter.com/s9Aw0e2oti
Football Espana'nın haberinde taraftarların 'stadı faşizmden arındırmak için dezenfekte ettikleri' belirtildi.
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