Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan eski model, 78 milyon dolar talep ediyor

Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta eski model Kathryn Mayorga'na tecavüz ettiği suçlamasıyla 3 yıl önce açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı. Ayrıca Moyarga'nın yıldız futbolcudan tazminat olarak 78 milyon dolar talep ettiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in aktardığına göre, Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan eski model Kathryn Mayorga'nın 78 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Cristiano Ronaldo rape accuser demands £56million for ‘pain & suffering’ after claims star ‘assaulted’ her in hotel room



Wednesday April 29, 2021



THE woman accusing Cristiano Ronaldo of rape is claiming for £56million in damages, it's been revealed. pic.twitter.com/huaqw6kIdX — Smart Eagles (@SmartEaglesZed) April 29, 2021

​Kathryn Mayorga, 39 milyon doları geçmişe dönük, 39 milyon doları ise geleceğe yönelik manevi tazminat davası açacak. Toplamda 50 milyon doları yaşadığı manevi travmalar için talep eden Mayorga, kalan 38 milyon doları ise 12 yıllık süreçte yaptığı yasal masraflar ve diğer mağduriyetleri için talep ediyor.

'İnandığım her şeye aykırı'

Öte yandan ünlü futbolcu, kendisine açılan dava ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tecavüz, inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suç. Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, masrafları bana ait olmak üzere kendilerini tanıtmak isteyen insanlar tarafından yaratılan medya gösterisini beslemeyi reddediyorum" diyerek kendisini savunmuştu.

2018 yılında dava açmıştı

2009 yılında yaşandığı iddia edilen olayda Mayorga,ve Portekizli futbolcunun kendisini otele davet ettiğini ve daha sonrasında yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini dile getirmişti.

Kathryn Mayorga'nın 2010 yılında, bu olayın duyulmaması için verilen 375 bin sterlini kabul ettiği ancak 2018 yılında bu anlaşmayı bozduğu iddia edilmişti.

Eski model 3 yıl önce Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiği ve bu durum sonrasında zihinsel olarak yıprandığı gerekçesiyle dava açmıştı.