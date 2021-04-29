Süper Lig'de son 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.
Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:
40. hafta
8 Mayıs Cumartesi:
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)
- Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
- Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
- Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
- Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)
- Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
- Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
- Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
41. hafta
11 Mayıs Salı:
- Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
- Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
- Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
- Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)
- Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
- Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
- İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
- Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
- Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
42. hafta
15 Mayıs Cumartesi:
- MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
- Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
- Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
- Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
- Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)
- Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
- Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
- Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
- Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
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