Süper Lig'de son 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.

Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:

40. hafta

8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kasımpaşa (Kazım Karabekir)

(Kazım Karabekir) Demir Grup Sivasspor -Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

(Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Çaykur Rizespor -Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) Atakaş Hatayspor- Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

(Antakya Atatürk) Fatih Karagümrük -Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı) Göztepe- İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

(Gürsel Aksel) Trabzonspor -Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park) MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)

(Eryaman) Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

41. hafta

11 Mayıs Salı:

Aytemiz Alanyaspor -Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) Kasımpaşa- MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

(Recep Tayyip Erdoğan) Medipol Başakşehir -Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim) Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği -Göztepe (Eryaman)

-Göztepe (Eryaman) İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Fenerbahçe -Demir Grup Sivasspor (Ülker)

-Demir Grup Sivasspor (Ülker) Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

42. hafta

15 Mayıs Cumartesi: